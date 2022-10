Don Alberto e a súa circunstancia

«Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella no me salvo yo»

(José Ortega y Gasset, Meditaciones del Quijote)

Se Ortega tivese que aturar a inoportuna inconveniencia de ser contemporáneo de don Alberto, atoparíase ante un irrefutábel axioma que o obrigaría a voltear a súa célebre reflexión; e ao mellor formularíaa así: Eu son a miña circunstancia e eu, e se non me salvo eu, non a salvo a ela. Claro, a circunstancia tamén tería unha significación distinta.

E, meu dito meu feito, axiña aconteceu o que tiña que acontecer. A comezos de setembro, despois de que o monclovita lle chamase o que lle chamou, tantas veces como vidas ten un gato, don Alberto sufría un inaudito e revelador ataque de ansiedade e, no canto de poñerse teso, saíu do Senado refungando e fincando o papo no peito; arrepentido, como se acabara de confesar o pecado máis grave da súa vida. O substituto daquel coñecido ex alumno do colexio facho-machista, Elías Ahúja, que hai un ano non tiña reparo en facer constar no de-ene-i que nacera nos Peares, foi adestrado polos seus asesores para que, pasara o que pasara, debía limitarse a poñer cara de circunstancia, aínda que os agravios de Sánchez lle abrasasen as illargas da alma. O resto–dixéronlle– xa o resolve o novo looc que ideamos para agocharche a facha de pailán do noroeste que traías cando chegaches á capital. Unha chisca de modestia no topete e unhas gafas de profesor interino de Valores Éticos serán dabondo para distraer ao respectábel público. (E el pensou: Vaia paradoxo!)