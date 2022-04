Dous anos de pandemia

De non existir o actual conflito bélico provocado pola intervención militar do goberno de Putin en Ucraína, estariamos aproveitando este aniversario para afondar nos debates sobre unha das maiores catástrofes sanitarias padecidas pola humanidade no último século

Hai dous anos declarábase oficialmente a existencia dunha pandemia provocada pola COVID19. De non existir o actual conflito bélico provocado pola intervención militar do goberno de Putin en Ucraína, estariamos aproveitando este aniversario para afondar nos debates sobre unha das maiores catástrofes sanitarias padecidas pola humanidade no último século. A necesidade de sistematizar un balance do sucedido dende o mes de marzo de 2020 resulta indiscutíbel no caso de existir a vontade de incorporar as ensinanzas que se derivan desta traxedia.

Esas análises pendentes poderían desagregarse en diversos capítulos. Un deles tería que ver coa resposta dada polas institucións e os sistemas sanitarios á propia pandemia. Neste caso, convén distinguir tres planos: o papel xogado pola OMS, a actuación seguida polas autoridades da UE e as capacidades e deficiencias demostradas polos servizos públicos de saúde no Estado español.

A OMS aínda non realizou unha revisión a fondo das luces e das sombras constatadas no seu labor nestes dous anos. Hai varias interrogantes que se acumulan nos despachos dos seus dirixentes: funcionou acaídamente o sistema de alertas para detectar con mais antelación a envergadura da pandemia? Dispón a organización dos recursos humanos e materiais necesarios para enfrontar crises desta natureza? Por que non foi capaz de asegurar un nivel de vacinación maior do rexistrado nos países do mundo cunhas infraestruturas sanitarias mais deficientes? Resulta aceptábel a relación establecida coa industria farmacéutica para minorar o poder que posúen á hora de subministrar os fármacos dispoñíbeis?

No ámbito da UE existía unha eiva estrutural previa que dificultaba a calidade da súa resposta: a carencia dunha área sanitaria específica no seu organigrama executivo. Tal situación explica as demoras e as dúbidas rexistradas no momento de fixar unha desexábel actuación conxunta na adquisición de materiais para combater os primeiros impactos da pandemia. Semellante déficit foi corrixido co posterior establecemento dunha estratexia unificada para abordar a vacinación da poboación dos Estados membros.