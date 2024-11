Durmir co inimigo

Hai temas dos que dá medo falar. No debate arredor do feminismo hai asuntos serios que non semella posible abordar sen arriscarse a recibir por resposta a cancelación, a censura pública, a acusación de odiar. Porén (non foi sen tempo), decidín ousar e expoñerme a un potencial ostracismo

Hai temas dos que dá medo falar. No debate arredor do feminismo hai asuntos serios que non semella posible abordar sen arriscarse a recibir por resposta a cancelación, a censura pública, a acusación de odiar. Porén (non foi sen tempo), decidín ousar e expoñerme a un potencial ostracismo. Porque, logo de matinar ata que me ferveron as neuronas, fun quen de comprender que se son acusada de odiar obedecerá a unha mala lectura da que non me podo facer responsable. E tamén porque unha, logo de media vida de remar contra da corrente, afíxose á etiquetaxe de tola, pesada e teimuda que me outorgaron infindas veces (calculen: case que en cada ocasión en que me declarei feminista antes de 2018). Entendín por fin que o que doe non é o cualificativo ou o castigo social, senón que proceda das que camiñamos (ou camiñabamos) xuntas cara á meta da igualdade real entre mulleres e homes. Non será a primeira cuadrilla de onde me expulsen, e sobrevivín antes. Así que aí vou.