E a ONU onde está?

Á pasada, é unha mentira da propaganda occidental o que a URSS tivese unha política expansionista. O sistema burocrático soviético non tiña a menor intención de ocupar nacións e estados, salvo por un motivo defensivo; a diferenza dos capitalistas, cuxa riqueza basea-se na conquista de novos mercados, de novos países aos que saquear as materias primas que alimenten a súa industria e a necesidade de plusvalía para acumular máis capital, os burócratas baseaban os seus privilexios no mantemento do control dos recursos do estado; non necesitaban o "camiña ou rebenta" do capitalismo, chegáballes con ese control.

Por este motivo, a URSS defendía contra vento e marea a política de "coexistencia pacifica" da que a ONU era a súa pedra fundamental. O seu colapso e a restauración do capitalismo en todos os estados "socialistas" baleirouna de contido. Pola súa banda, aos EEUU e a UE coa súa política "pasivo-agresiva" por manter a hexemonía mundial, non lles serve de nada; só son un escollo onde os pobos do mundo poden alzar a voz.

Con todo, para os traballadores e traballadoras do mundo e para os pobos agredidos polas potencias imperialistas, desde Iemen até Ucraína, non é máis que unha cortina que lles impide ver que o camiño da súa liberación non pasa polos vetos no Consello de Seguridade onde se reúnen algúns, non todos, dos seus explotadores, senón pola súa loita pola transformación socialista da sociedade.

A ONU capitalista ao servizo das potencias imperialistas debe deixar paso un mundo socialista, sen explotación nin opresión.