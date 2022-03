É necesario un POIR (Políticxs Internxs Residentes)?

Si xs Médicxs, Psicólogxs, Enfermeirxs, Químicxs, Biólogxs, Farmacéuticxs, etc. temos que pasar polo tema das Prácticas e do Exámen, por que a xente que nos obriga a facer todo ísto, non pasa tamén un exámen e unha especialización previa, para exercer como políticx e que as decisións que tomen, estén basadas na evidencia e non nos caprichos do “xefe” de turno?

No tema de poñer a exercer a Médicxs sin especialización é como si poñen a operar a un/ha recién licenciadx. Non sabrá, pois non fixo os anos de especialización. Pois o mesmo ocorre en AP, si non te especializaches, non podes exercer: é evidente! Querer resolver os múltiples problemas da AP con “parches” da como resultado que as costuras nótense moito máis que si as solucións búscanse en especialistas de verdade, en xente que sepa por onde vai o Sistema Sanitario Público e como invertir correctamente uns cartos que son de todxs.

Avogo por un POIR, para que a Sanidade Pública na Galiza, sáia deste atolladeiro no que nos meteu as políticas de desmantelamento do PP. Entre todxs, debemos facer cambios importantes e apostar polas conclusións do Consello Técnico de AP que teñen dende novembro do 2020, nun caixón!