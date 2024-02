E non serei un friki?

Porque confeso, non sen certo receo de estigmatización, que eu non só prefiro ler en galego, senón que amo facelo, ata tal punto que hoxe non me imaxino a miña vida sen ter un libro galego entre as miñas mans. Resulta difícil explicar o pracer que me causa a leitura en galego, e seica alguén poida pensar que este sentimento se deba considerar como unha obsesión, aínda que eu o estimo máis ben como unha paixón. Por exemplo, non teño dúbida ningunha ao escoller ler un libro concreto na súa versión galega cá na castelá. É algo que me leva pasando xa dende hai máis de corenta anos. Principiei co “vezo” de adolescente, cando descubrín a existencia dos libros en galego e xa non puiden deixalo. Porén, nunca me decatara de que esta paixón que sentía pola literatura en galego podía xulgarse como unha “anomalía”, aínda que sempre fora moi consciente de que non a compartía cunha gran multitude de persoas, e menos dentro do meu círculo social, onde son unha rara avis –convén aclarar que vivo en Madride, arrodeado de castelanofalantes–.