É Palestina unha cuestión islámica?

O brutal asasinato da xornalista palestina, Shireen Abu Akleh, a mans da entidade sionista, así coma o seu funeral, onde as forzas sionistas cargaron contra familiares e amigos que levaban o corpo da xornalista, fixéronse virais nas redes socias. Centos de vídeos e posts condenando o brutal asasinato apareceron en múltiples plataformas. E entre eses vídeos e posts, vimos a moite xente decir Palestina non ten nada que ver co Islam.

Para moita xente, unha explicación política baseada no Islam non pode ser válida para criticar o Sionismo coma proxecto colonial

Para moita xente, unha explicación política baseada no Islam non pode ser válida para criticar o Sionismo coma proxecto colonial. Porque en Occidente (Occidente non é un lugar, é unha gramática, un discurso) atopámonos cunha falta de simpatía polas cousas Islámicas. Podemos dicir que a visión normativa é esa que fala de que Palestina non ten nada que ver co Islam. É mais, falar de Islam afastaríanos dos temas realmente importantes: os dereitos humanos e a opresión colonial. Seguindo esa visión normativa, o Islam no pode funcionar como unha identidade política que poda ser despegada contra a opresión colonial.

A categoría de relixión, a idea de que o Islam é unha "relixión", forma parte desa visión normativa. Hai unha dominación inherente no acto de traducir din coma "relixión". A gramática occidental impón as súas normas epistémicas sobre as Islámicas. O concepto de relixión non é algo neutro nin algo fixado no tempo. Forma parte dunha xenealoxía, neste caso da xenealoxía do secularismo, e é dentro desta xenealoxía onde a categoría de "relixión" adquire os seus significados.