E que viva Montevideo!

Os anos van pasando pero non esquezo aqueles meus vinte días no “Cabo de Hornos” desde o porto da Coruña ata o porto de Montevideo. Para min foi case coma unha excursión. Eu tiña cinco anos e levaba meses coa imaxe de meu pai na cabeza e devecido por coñecer o lugar onde emigrara uns anos antes. A verdade é que na aldea (Tines-Vimianzo) era moi feliz. Era o primeiro neto da parte materna e vivía coa miña avoa Concepción que me agarimaba con chocolate e unhas moi saborosas merendas de ovos con azucre ou follados (filloas gordas) pero o nome Montevideo, que para min era Montemineo, soábame a cousa boa. A miña nai dicía que alí os invernos eran moi curtos e que axiña ía comezar a escola.

Ata chegar ao porto de Santos, onde nos agardaba o tío Xosé de Borneiro que casara coa tía Fina que era unha das irmás de meu pai, perdín moitos quilos. Os mareos eran cotiás e a comida do barco non quería vela, agás algunha mazá ou laranxa. O meu tío subiu ao barco cun gallo na man do que penduraban unhas froitas amarelas que chamaban bananas e que eu non coñecía. Coido que en 1958 esta froita non se vendía na feira de Baio. Foi un agasallo moi nutritivo e fíxome repoñer un pouco pois ata que desembarquei, o xoves 27 de novembro, foi o único que comín. Aínda non chegara ao meu destino pero semellaba que ía ben encamiñado xa que alí o sol alumeaba con forza e disque non ía volver a poñer os zocos porque nas cidades non hai nin corredoiras nin lameiras.