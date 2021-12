E se o rei fixese un discurso millennial?

Porén, ás veces nótase unha tendencia ben contraproducente: fialo todo á presentación. Coma se empregar unha linguaxe máis millennial ou sacar proveito das redes da rapazada fose suficiente para ser tidos en conta. Isto foi alcumado máis dunha vez como política do espectáculo que, se ben parece popularizarse nos debates públicos en xeral, semella para algúns a única forma de atraer e mobilizar á xente máis xove. Detrás diso, penso que se agocha un pensamento uniformizador coas novas xeracións que as cre pouco dadas á reflexión e as acaba infantilizando. Paradoxalmente, os intentos por achegarse á nosa realidade poden acabar malinterpretándonos.

Acredito que a retórica non debería encher un baleiro ideolóxico ou de propostas. A simplificación de ideas que se pratica ao “falar en millennial” de forma impostada relega a un segundo plano o debate ideolóxico e provoca reaccións emocionais inmediatas. A adhesión a un coletivo tende a ser así, máis visceral e súbita, nos climas polarizados. Non obstante, sería bon ter en conta que a vinculación identitaria tense que producir no eido dos intereses máis básicos. Non deberían esquecer os nosos representantes que por moito que se esforcen en comunicarse coma nós, non nos van convencer sen falarnos do que nos interesa (o precio dos alugueiros, as oportunidades de traballo, a ampliación de dereitos, etc). Coñecer a realidade das persoas é fundamental para identificalas cunha causa concreta e falarlles de ti a ti.