Emprende, que algo queda

Outro termo que solicito desapareza do dicionario do mercado laboral e empresarial é o de “desenvolvemento”, así como o acrónimo I+D+I (Investigación + Desenvolvemento + Innovación). Do terceiro I podo opinar ata encher un sisudo ensaio, que non resultaría benévolo co concepto que abeira.

Teño experiencia abonda no sector micro empresarial como afirmar sen medo a me trabucar que calquera iniciativa ou proxecto que se inscriba e acaia á perfección nas condicións que o sistema pon para recibir os cualificativos de innovador, emprendedor ou a prol do desenvolvemento, vai precisar altas doses de demagoxia e moitas máis de falsidade. Pero vou por partes.

A innovación, neste sistema que ten a súa meta linguaxe e semántica particular, está sempre, sempre, ligada ao tecnolóxico. Se non hai unha implementación de novas tecnoloxías, máis en concreto das do campo das TIC ou a IA, pérdese a oportunidade de abeirarse aos apoios públicos. Porén, innovar significa, en puridade, crear algo novo. Non si?

O emprendemento, que por etimoloxía e definición do dicionario debería significar “comezar algo novo”, pasa necesariamente polo auto emprego e a precariedade.

O desenvolvemento non é comprendido máis que como o enlace entre ambos. O que hai que facer, logo de “emprender” para “innovar”.