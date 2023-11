En contra da xeneralización do Complemento de Exclusividade aos médicos e médicas

A Ley 55/2003, do Estatuto Marco do persoal estatutario dos servizos de saúde, destaca, a “dedicación prioritaria o servizo público e a transparencia”. Fala da “prioridade e da exclusividade que se reflexa, no réxime retributivo (ca renuncia o complemento específico) e no réxime de incompatibilidades do persoal médico, no que se establece unha remisión á normativa dos empregados públicos, resultando de aplicación a Lei 53/1984, de Incompatibilidades do Persoal o Servizo das Administracións Públicas”.

Cos recortes do PP nos 14 anos de goberno na Galiza, os obxetivos dos colectivos sanitarios (entre outros) son que non se contrate persoal sanitario sen formación especializada acreditada, que se remate ca precariedade laboral e ca inestabilidade no traballo no Sistema Sanitario Público e que se implemente unha política xusta e incentivadora.