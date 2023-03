“En mi soledad”: o triste e digno final do físico galego Manuel Martínez Risco

Risco é un exiliado republicano, dos miles e miles que perderon a Guerra Civil e tiveron que marchar en 1939 para salvar a vida. Comprobou en carne propia o que expresaría tan certeiramente Albert Camus sobre os antifascistas do seu tempo: “Foi en España onde a miña xeración aprendeu que se pode ter razón e ser derrotado, que a forza pode destruír a alma e que ás veces a valentía non é recompensada”

Na soidade continuaba cando o 14 de abril de 1954 lle escribiu ao seu vello amigo, Ramón Otero Pedrayo, compañeiro dos tempos de estudantes no Instituto de Ourense: “En fin, por aquí ando aún. Y sólo estoy seguro de que llegado el momento <me hallaréis a bordo ligero de equipaje, casi desnudo, como los hijos de la mar>”, recollendo as palabras de Antonio Machado, morto tamén no exilio francés. Non era retórica, Risco, que finou poucos días despois, o 3 de maio, foise con moi poucas cousas materiais enriba e de forma anónima. Un vello compañeiro de traballo comentaría que soubo da súa morte polo aviso do xerente dun modestísimo hotel no que vivía de xeito moi austero o físico galego, no barrio parisiense de Belleville.

Sebastián, un irmán pequeno de Manolo, viaxaría a París para realizar as xestións do traslado do corpo para Ourense, onde hoxe xace preto de Fernanda. Un fillo del, Sebastián Martínez-Risco Alonso, acompañado de Maribel Martínez-Risco Valdivieso, faloume –emocionado– no seu despacho coruñés desas e doutras peripecias da vida do prezado tío. Unha historia que –unha vez máis– amosa a necesidade de medidas a prol da memoria democrática, as feridas non se abren con ela, levan moitas décadas sen pechar.