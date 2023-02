Estes días cúmprense cen anos da visita de Albert Einstein a España, un acontecemento que xerou moita expectación. Na morea de actos celebrados na capital de España, un dos interlocutores do científico alemán foi o compostelán Xosé Rodríguez Carracido. O noso paisano, que ese 1923 tiña 66 anos e morrería case cinco despois, era reitor da universidade madrileña (daquela só había unha, denominada Central) e presidente da Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales

Estes días cúmprense cen anos da visita de Albert Einstein a España, un acontecemento que xerou moita expectación. Na morea de actos celebrados na capital de España, un dos interlocutores do científico alemán foi o compostelán Xosé Rodríguez Carracido. Falamos do catedrático de Química biolóxica na universidade madrileña que sempre mantivo importantes vinculos con Galicia e co galeguismo e que estaba moi relacionado coa Institución Libre de Enseñanza (ILE). Un científico que adoitaba denunciar, con razón, as carencias materiais para o ensino científico e a investigación, pero o certo é que el gustaba máis –como adoitaba ocorrer con bastantes membros da ILE– das teorías, da súa difusión, que do labor experimental.

O noso paisano, que ese 1923 tiña 66 anos e morrería case cinco despois, era reitor da universidade madrileña (daquela só había unha, denominada Central) e presidente da Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Unha salientable posición institucional pola que figurou na presidencia de diversos eventos nos que participou Einstein en Madrid e semella que houbo entre ambos unha relación cordial. Carracido tivo o seu momento de gloria cando falou no acto de recepción do Premio Nobel na Academia de Ciencias. É verdade que as intervencións máis interesantes foron as protagonizadas polo alemán e o destacado físico canario Blas Cabrera, pero o farmacéutico galego tamén pronunciou un breve discurso, que Einstein cualificou no seu diario como marabilloso (“wunderbar”). Carracido, amigo da filosofía científica e devoto de Herbert Spencer, falou da estruturación da ciencia en tres niveis: o descubrimento dos feitos; o momento no que os feitos se converten en instrumentos de experimentación e, finalmente, o estadio máis elevado, no que manda o cerebro, o dominio da pura teoría, de ideas máis que aparatos, que exemplificou coa teoría da relatividade.

Outro momento especial para o noso paisano tivo lugar con ocasión da segunda das conferencias que Einstein impartiu na capital, a ofrecida na Facultade de Ciencias sobre a relatividade xeral. Contan os cronistas que nos momentos previos ao comezo da súa intervención o xenial físico intercambiou unha palabras cun home de aspecto venerable, Carracido. Un breve diálogo, en francés, que rematou cun sorriso cómplice de ambos. Non sabemos do contido da conversa, realmente tampouco importa moito. O relevante era que o científico galego estaba –sen dúbida–no lugar indicado e coa persoa axeitada, a que marcaba o nacemento dunha nova xeira para as ciencias.