En relación ó incendio

Pódese aprender moito só con mirar pola estrada do monte a unha e outra beira. Como, despois de baixar polo Mondigo cara ó mar, o lume chegou ata o prado pero non pasou. Como saltou a autovía, espazo ben largo e libre de vexetación. Ou como a estrada non foi obstáculo en zonas onde as ramas dunha e outra beira chegaba mesmo a tocarse. Como, a pesar de toda a boa acción de bombeiros e veciños, coa relación 30 – 30 - 30 (30 km/h de velocidade do vento, que nalgúns momento se quedaron moi escasos, 30 ºC de temperatura, que non se chegaron a acadar, pero non faltou moito, e 30 % de humidade, á que por sorte tampouco se chegou) hai que esperar un milagre como a chuvia para deter o incendio no medio dun monte de eucaliptos. Ou como, á beira dos anteriores, árbores de determinadas outras especies poden quedar -e quedaron- intactos.