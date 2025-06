Ensino en galego: o rei vai nu

E nada indica que vaian ir a mellor as cousas cun novo decreto, a pesar da boa vontade. Porque ninguén sabe como se implementaría na situación actual. Non se trata con profundidade este asunto desde os anos noventa, cando había, sobre todo, un clima social máis propicio para o avance. Arestora a exploración dos camiños para acadar os cumprimentos, cos consecuentes problemas políticos, está adormecida.

O PP faría pivotar, ademais, esa hipotética lexislatura sobre o conflito lingüístico, parcialmente por suposto, pero de xeito importante e desestabilizador. A lingua para o PP é un instrumento con forma de garrote nos momentos decisivos, non un factor de concordia.

Ao longo dos cincuenta anos nunca se cumpriu ningún decreto, aínda que se teña avanzado con eles a finais dos anos oitenta e nos noventa, como xa se dixo. Cando se demandaban normas máis favorábeis, esquecíase a incompleta, e ás veces moi escasa, implantación real do anterior. O rei sempre vai nu no ensino en galego.

Aquí non se nega que sexa mellor ter mellores normas, xaora. Só se di que é unha táctica errónea gastar as enerxías mellorando as normas cando non se ocuparon as xanelas de oportunidade abertas polas anteriores. O debate sobre os decretos é un simulacro desde hai moito tempo.

Desde aquí convídase a abrir un debate tranquilo, iniciar unha revisión serena e aberta, buscando formas de actuación, orixinais, imaxinativas e eficientes. Volvendo situar o problema.

Resumindo o antedito en tres liñas: as antigas fortalezas están profundamente debilitadas despois de quince anos de goberno do PP, cómpre tomar medidas concretas para reforzalas e, hai un gravísimo abandono do ensino, con carencias de implementación absolutamente alarmantes.

As medidas que a continuación se describen asumen a correlación de forzas sociais, as que delimitan o grao de intervención. E buscan a maior eficiencia, evitando perder de vista que a prioridade da actuación debe estar arestora noutros ámbitos, tal como ficou exposto nos artigos anteriores.

MEDIDAS PARA O ENSINO

Exentos

Na educación non universitaria de Galicia hai matriculados neste curso 23.000 estudantes estranxeiros. Esa cifra inclúe tamén os fillos de persoas estranxeiras, a segunda xeración. O 6 % dos alumnos non naceron en territorio español, ou tendo nacido, os dous proxenitores son estranxeiros. Viven connosco 173.000 persoas estranxeiras censadas, ás que cómpre engadir, para o caso que nos ocupa, as procedentes doutras partes do territorio español, que tampouco teñen coñecementos de lingua galega, e as que conviven sen papeis.

Os estudosos afirman que as predicións demográficas son intrinsecamente incertas a medio e longo prazo, mais un informe recente do INE, de 2024, sinala que en 2040 un 20% da poboación de Galicia terá nacido fóra do territorio español. Este dato demanda unha análise ampla e pormenorizada referida á lingua galega, mais este artigo limítase ao ensino, onde anuncia un novo problema, moi grave, que debe abordarse xa.

O alumnado exento da materia de Lingua Galega e Literatura é cada vez máis numeroso. Esixir o control sobre as exencións, tanto no ensino público como no concertado e no privado, incluíndo a procedencia académica dos novos matriculados, debería converterse nunha prioridade urxente das direccións escolares, das organizacións sindicais e pedagóxicas e do control parlamentario, demandando medidas das autoridades educativas e lingüísticas. O descontrol é constatábel e intúese a picaresca.

Non hai supervisión, pero tampouco directrices sobre como tratar cada caso, nin sobre o xeito de incorporar a eses alumnos. Cómpre valorar as procedencias e a distancia lingüística a respecto do galego. E cómpre incorporalos á aprendizaxe regrada, aínda que non sexan avaliados.

Unha aula virtual debería funcionar a xeito de curso, de forma autónoma, fornecendo materiais para os dous anos de exención que poden desfrutar estes alumnos. Aula virtual con nivel 1 e 2, á que accederían todos obrigatoriamente e onde irían realizando as tarefas que lles permitisen adquirir o adecuado dominio da lingua. Na actualidade o labor limítase, en xeral, a asistir ás aulas. Ao non ser avaliados non realizan as tarefas coa tensión e a supervisión necesaria. A creación desta aula facilitaría ademais que o docente desenvolvese o seu traballo de maneira cómoda e sinxela.

Sería fermoso, ao mesmo tempo, asistir a unha campaña que recollese en pequenos vídeos de dous ou tres minutos, os traballos dos estudantes exentos. Narrando o que lles gusta de Galicia, explicando as principais diferenzas que observan entre os seus países de orixe e este. Feitos por eles, escolares recén chegados e futuros homes e mulleres desta terra.

Etc. etc.

Plan Sociolingüístico de Centro

O Decreto de plurilingüismo (79/2010) estabelece o número de materias que se deben impartir obrigatoriamente en lingua galega e en lingua castellana. Para o resto estabelece, tanto en primaria como en secundaria e bacharelato, que cada centro educativo “decidirá a lingua en que se impartirán o resto de materias de cada curso, garantindo que as materias en galego e en castellano se distribúen na mesma porcentaxe de horas semanais”. Isto ocasiona moitos problemas aos equipos directivos. Na maior parte dos casos non se cumpre a directriz. É imposíbel, ademais, cadrar as horas na porcentaxe estipulada pola norma.

Se nesas materias sen adscrición lingüística fixada por lei se recompensase a escolla voluntaria da lingua galega como vehicular, con puntuación no concurso de méritos, serían moitos os docentes dispostos a impartilas. Deberían facilitarse plataformas dixitais para usar os materiais didácticos creados. A inspección educativa ten a obriga de velar polo cumprimento destes compromisos.

Equipos de Dinamización da Lingua Galega

Hai un en cada centro de ensino de primaria e secundaria. A Secretaría Xeral de Lingua, ou o órgano equivalente que se cree, debería propoñer iniciativas para que os centros, a través dos seus equipos de dinamización, as poidan secundar.

É urxente a posta en marcha de campañas xerais, para o ensino de Galicia, promovidas polas institucións de política lingüística da Xunta, igual que para calquera outro ámbito social. Con carácter, decididas e latentes ao longo dos anos. Os receptores serían os alumnos, os profesores, o persoal non docente e as nais e pais, é dicir toda a comunidade educativa. Trátase de reforzar a estrutura xeral, como se ten dito. Canalizando as campañas a través dos equipos de normalización lingüística dos centros.

No que atinxe aos alumnos, con contidos audiovisuais, concursos de vídeopoemas, vídeos de tik tok, pequenos retos lingüísticos. Extraendo eses materiais para novas campañas sociais de promoción da lingua.

Etc. etc...

Centros de ensino infantil

Esa campaña constante de sensibilización é especialmente necesaria no ensino infantil. Unha actividade destinada ás nais e pais, que incorporarán os seus fillos aos centros nos anos sucesivos. Con excelente material, especificamente destinado, con charlas de especialistas e intercambio de opinións. O traballo dos primeiros anos ocuparíase de conseguir que a transmisión de criterios acadase unha excelente eficacia. Conseguir un estado de opinión favorábel para que a lingua vehicular fose o galego, coa anuencia dos proxenitores.

E con molta finezza. E delicatezza. E accuratezza. E rafinatezza.