Entre sombras, lobos e seres de formigón

Que nos está pasando?

Dende a miña infancia, a gran cidade e os seus aires sempre se nos mostraron como elementos renovadores, de cambio. Dende alí sopraban continuamente ventos de mellora. Ventos que impulsaban ó conxunto dun país cara a modernización. Cara a democratización rexional dos servizos. Cara a tan necesitada difusión da oferta cultural. En realidade, Madrid funcionaba como un faro, unha enorme e impoñente Torre de Hércules no alto dunha densa meseta que nos contaxiaba a todos coa súa luz de modernidade e de progreso.

A gran cidade de finais do século pasado influía positivamente no conxunto do territorio e mostraba ás xentes doutros lugares que outra forma de vida era posíbel. Os principios de liberdade e de autonomía vinculados a un certo descaro ético, convertíana nunha opción real e nun destino enormemente atractivo.

Hoxe, sinto dicirlles que isto xa non é así.

A vida nas grandes urbes empeorou notablemente. A xente xa non vive, máis ben, sobrevive. As rúas do sur da capital de España están cheas de cidadáns angustiados que hipotecan o seu tempo a cambio dun salario insuficiente e co que apenas poden costear as súas vivendas. A súa loita, a súa pelexa cotiá, é unha pelexa pola supervivencia, de cubrir custes para saír adiante. É unha carreira, un maratón que, en realidade, nunca termina. É un pequeno mito Sísifo, pero, como expoñía ao inicio, adaptado ás particularidades do noso tempo.