Envellecemento e Saúde: O Reto Inaprazábel do Sistema Sanitario

A conxestión de camas hospitalarias non é só un problema de infraestrutura, senón de enfoque. O envellecemento da poboación require dun cambio de mentalidade na xestión sanitaria, pasando dun modelo centrado na enfermidade a un modelo centrado na persoa. Isto implica non só tratar as enfermidades dos maiores, senón tamén previlas e xestionar de maneira eficiente os recursos dispoñíbeis. A atención primaria xoga un papel fundamental neste sentido, xa que é o primeiro contacto dos maiores co sistema de saúde e pode actuar como filtro para evitar ingresos hospitalarios innecesarios. Porén, a atención primaria en España, e en Galicia en particular, está saturada e subfinanciada, o que limita a súa capacidade para ofrecer unha atención preventiva e continuada.

É esencial que se desenvolvan políticas públicas que promovan un envellecemento activo e saudábel, e que se fomente a participación das persoas maiores na sociedade. A soidade e o illamento son problemas graves que afectan a moitos maiores e que poden ter consecuencias devastadoras para a súa saúde. A creación de redes comunitarias (que resultaron tan eficaces na pandemia de COVID-19), a promoción de actividades interxeracionais e o apoio ás familias que coidan aos seus maiores son estratexias que poden contribuír a mellorar a calidade de vida deste segmento da poboación e, ao mesmo tempo, aliviar a presión sobre o sistema sanitario.

O desafío do envellecemento da poboación non é exclusivo de España; é un fenómeno global que afecta a moitas sociedades avanzadas. Porén, a forma en que abordamos este desafío será determinante para o futuro do noso sistema sanitario e, polo tanto, da nosa sociedade. Non podemos permitirnos seguir postergando as decisións difíciles, nin seguir aplicando soluciones parche que só agravan o problema a longo prazo. É necesario un pacto social e político que poña no centro ás persoas maiores e que garanta que poidan vivir os seus últimos anos con dignidade, seguridade e a mellor atención sanitaria posíbel.

Este pacto debe incluír a todos os actores implicados: o Estado, as comunidades autónomas, os concellos, os profesionais sanitarios, as familias e, por suposto, aos usuarios e ás persoas maiores. Só cunha visión compartida e un compromiso real poderemos construirmos un sistema que estea á altura das necesidades do século XXI. A saúde non é un gasto, é un investimento no benestar de todos e, por tanto, debe ser tratada coa seriedade e a urxencia que merece.

En definitiva, o envellecemento da poboación galega e española é un reto ineludíbel que require de estratexias intelixentes e ben planificadas para evitar a saturación de camas hospitalarias e garantir unha atención eficiente e digna ás persoas maiores e ao resto da poboación. Isto pasa por aumentar o número de xeriatras, desenvolver unha rede integral de centros residenciais, centros de día, atención domiciliaria e coidados paliativos, e por reformular todo o sistema de coidados ao redor dun enfoque centrado na persoa. Só así poderemos asegurar un futuro no que todos poidamos envellecer coa tranquilidade de saber que seremos ben atendidos cando máis o necesitemos.