Envellecemento, perda de poboación e unha mocidade sen futuro

A taxa de natalidade da Galiza (número de nacementos nun ano por cada mil habitantes) era de 8,4 en 2008 e de 5,38 no ano 2022, situándose na cola do Estado, só por diante de Asturias con 4,72; a media estatal é de 6,88. Por outra parte, hai un descenso continuado do número de nacementos: 23.175 en 2008 e 14.495 no ano 2022, segundo datos do Instituto Nacional de Estatística (INE)

Un total de 407.724 persoas emigraron entre 2009 e 2022 (32.697 no ano 2022): 265.753 ao Estado español e 141.491 a outras parte do mundo. Do total, 154.745 (38%) eran menores de 29 anos.

A Xunta aprobaba en 2021 a Lei de impulso demográfico de Galiza, promesa electoral de Feijóo en 2009, só co apoio do PP. Olalla Rodil, deputada do BNG, advertía, daquela, que o comportamento demográfico “non é ningunha suma de mortes e nacementos, senón que depende por completo do modelo de desenvolvemento; é una lei en políticas natalistas, cunha visión reducionista e conservadora do modelo de familia”.