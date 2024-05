Eric Dopazo : Sobrábannos ganas

Cando hai dous anos Éric Dopazo editou cos seus Piratas Sen Parche o himno Eduardita sentín que no País, tamén, estabamos chegando a termo. Unha sensación de reconforto absoluto que chegou á plenitude cando lanzou esta primavera o seu primeiro EP, Sobrábannos as ganas

O camiño ten sido tan longo coma difícil. Un interminable vieiro de baldosas amarelas con paradas tan sonadas coma a transfobia curiosa do Lola dos Kinks (I'm glad that I'm a man, and so is Lola), a fría crónica do Walk On The Wild Side de Lou Reed (Plucked her eyebrows on the way, shaved her leg and then he was a she), o cínico apropiacionismo dos New York Dolls, o rebumbio queer do Girls & Boys de Blur (Girls who are boys who like boys to be girls who do boys like they're girls who do girls like they're boys. Always should be someone you really love) ou a resimbolización do Boys Don’t Cry de The Cure a través da película de Kimberly Peirce para chegar, por fin, a termo. Ao tan agardado pazo do mago de Oz en Cidade Esmeralda. Unha necesaria conquista, a da normalización da terceira letra do acrónimo LGTBQ+ na música contemporánea, que ten cristalizado nos nosos días nun grao tal de diversidade que xa semella imposible que alguén se escandalice o máis mínimo polas transicións de Antony and the Johnsons en Anohni e de Kate Tempest en Kae Tempest, coa identifiación de Sam Smith coma trans non binario ou coa intersexualidade do noso querido veciño Salvador Sobral.

Son tempos nos que, xa tardaba, o verdadeiramente importante comeza a ser a realización persoal do artista e a música en si mesma. Nada máis e por esa orde. Pero non sempre foi así. Esta epopea, coma todo relato épico, ten sido unha travesía repleta de perigos e dificultades na que os seus protagonistas foron en moitos casos exemplo da maior rebeldía e afouteza. Un dos menos coñecidos -e máis heroicos- é o do músico de jazz Billy Tipton, que foi quen de desenvolver vida e carreira musical nos anos 30s desafiando o xénero que lle asignaran na súa partida de nacemento. Nunha época na que saírse da norma podía custarche a vida, literalmente, o talentoso pianista e saxofonista de Oklahoma tivo o inmenso valor de pasar tres décadas enriba dos escenarios e vivir toda a súa vida coma o home que sentía que era. Mesmo chegou a casar en varias ocasións. Unha vida feliz e chea de éxitos artísticos aínda que apreixoada polas vendas coas que ocultaba os seus peitos, un segredo que levaría á tumba e que os seus propios fillos adoptivos só coñecerían trala súa morte.