Escribir sobre Pepe Mujica. Chamábase Mujica, non?

Non me gustaría defraudalo. E por iso son consciente de que necesito non só coñecer as súas ideas, senón tamén actuar. Como el, ser persoa. Algo que coido que el mesmo dixo con verbas parellas máis dunha ou dúas veces...

Por outra banda, unha vez finado, rematada a súa historia, o mesmo respecto por el fai que me dea medo defraudar a súa memoria, a súa imaxe, o que representou e representa, pero sobre todo, sinxelamente, o que el foi. Ó fin, non hai tanto tempo que pouco coñecía de Mujica máis aló de tres ou catro cousiñas soltas e toda a carga de sentimento que leva consigo unha figura coa súa valía humana, mesmo despois de ter pasado por unha época terrorista. Si, foi terrorista quen despois chegou a xefe de estado coa democracia mentres tiña claro que primeiro seguía a ser unha persoa, e logo, do pobo, antes que outras moitas cousas que o puideran cualificar. Quen chegou a xubilado e rico en ser, que non cartos. Xubilado e filósofo no sentido de sabio, non de erudito. Líder na definición que abrangue o ir primeiro dando exemplo. E xubilado pero non para os máis: non se xubilou como persoa. É dicir, sabía entón (e aínda sei) o que pode saber calquera persoa corrente; posiblemente, menos do que saibas ti que estás a ler agora. De calquera xeito, teño claro que a súa imaxe e feitos van acompañados de ideas que me gustaría coñecer, ó igual que a el, un pouquiño mellor.

