Espir un santo para vestir outro

“Cando fas as paces ca autoridade, convírteste en autoridade”. Jim Morrison, 1943-1971, cantante e escritor norteamericano, vocalista The Doors.

Nos últimos anos, cos gobernos do PP na Galiza: a precariedade laboral, a inestabilidade e a privatización (por desmantelamento) da Sanidade Pública, é algo evidente. Leva consigo, que non teñamos persoal substituto para facer frente ás vacacións, baixas e outros motivos de ausencia. A administración non atalla o problema de raíz, que pasaría por facer contratos estables, ter un salario digno e un futuro esperanzador na Sanidade Pública, cunha carreira profesional que permita ós profesionais ter un futuro prometedor.

Que sucede si falta un profesional en Muros? o desprazan de Outes... e que pasa en Outes? quédanse sen ese profesional mentres está “apagando o lume” de Muros...Que pasa se falta un Pediatra en Lousame? O mandan de Noia... e qué pasa en Noia? quedan sen o servizo. A falta de Pediatra en Santa Comba, “resólvese” mandando ós cativos a A Baña ou a Mazaricos. Si faltan en Bueu, os derivan doutro Centro de Saúde, co conseguinte déficit no servizo de orixe. Os veciños de Corrubedo, levan varios meses mobilizándose as quintas feiras, para demandar un Médico a tempo completo...sen éxito! A problemática da asistencia sanitaria, ocorre en todo o País: de A Guarda a Laxe, de A Mariña a Viana do Bolo. Hai falta de Pediatra en Soutomaior (casi un ano). No Centro de Saúde de Marín, están sin cubrir 6 Médicos (de 14) e a espera media para consulta é de 15 días. Posible peche do consultorio de Ponte Sampaio. En Cangas teñen un déficit de persoal que xa fai insostible as consultas acumuladas doutros profesionais. En A Mezquita solicitan Médicos sustitutos. Sin cubrir O Eixo. En Moaña, siguen as mobilizacións para recuperar o Servizo de Urxencias. É a táctica de “desvestir un santo para vestir outro” (Emprégase cando se intenta arreglar algo... estropeando outra cousa: según o refraneiro multilingüe do Centro Virtual Cervantes). É solución? dende logo que NON! E ademáis: o Consello Económico e Social (nada sospeitoso) no seu informe anual, móstrase contundente na “mala xestión da Sanidade Pública Galega, con graves problemas de ineficencia e xestión".