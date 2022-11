Esta lei non vai de castigos, vai de liberdade

Que a baixada de penas- repito, dunhas poucas entre as sentenzas totais revisadas- ía empregarse pola dereita para atacar a Irene Montero e o Ministerio de Igualdade co fin de desestabilizar ao Goberno de Coalición case que nin cotiza. Moito me temo que, mentres esperamos ao Tribunal Supremo, a dereita mediática e política seguirán axitando a bandeira do catastrofismo e ameazando con milleiros de agresores sexuais fóra do cárcere, polo que chamar á calma ou pronunciarse nos termos nos que o fixo a fiscalía parece o máis atinado. Isto non quita que, primeiramente, sexa preciso amosar empatía coas mulleres que agora están vivindo con incerteza a revisión de penas dos seus agresores, polo que estaría ben adoptar a responsabilidade e prudencia precisas para baixar os decibelios comunicativos.

Quero, ademais, insistir en que a Lei de Liberdade Sexual é unha lei que avanza no camiño correcto e que os ataques que están a recibir a ministra e o Ministerio de Igualdade son inxustos e desproporcionados. A miña sororidade con Irene Montero, Ángela Rodríguez Pam, Victoria Rosell e as traballadoras do Ministerio de Igualdade que, xunto aos colectivos feministas e LGTBI, están a avanzar cara o futuro con valentía e mirada ampla. Cos anos se valorarán os cambios lexislativos introducidos como un éxito, porque ao lexislar se están a propugnar cambios educativos e culturais que nos transformarán nunha sociedade máis xusta, diversa e igualitaria. Se está a promover unha xeración de dereitos feministas que, dende a Lei de Liberdade Sexual ata a Lei TRANS, nos converten nunha sociedade mellor.