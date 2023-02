Estética da destrución

Xa sei que me pode responder que a administración pública non ten competencias, que as casas son propiedade privada. Mais eu penso que as aldeas, os camiños, as rúas, as prazas, e a paisaxe son patrimonio común, e os cartos que repartiron son de todas nós, e quero supor que vostede poderá coincidir comigo nisto

Xa sei que me pode responder que a administración pública non ten competencias, que as casas son propiedade privada. Mais eu penso que as aldeas, os camiños, as rúas, as prazas, e a paisaxe son patrimonio común, e os cartos que repartiron son de todas nós, e quero supor que vostede poderá coincidir comigo nisto. E dígolle máis, a paisaxe e os montes son patrimonio futuro, estámosllo roubando aos nosos fillos e fillas, que teñen dereito a desfrutar dun medio ambiente saudable e coidado, non menos que o que as nosas mais e avoas nos deixaron. Asuman responsabilidades, exerzan liderado e comecen a traballar, non nos abandonen outra vez, non deixen só o pobo.

Avergóñame e entristéceme moito que a nosa xeración, a súa e a miña, sexa lembrada, no futuro, por ter deixado un legado de destrución e escombro. Agardo que vostede comparte esta vergoña e tristura comigo…e faga algo, non nos deixe sóas!