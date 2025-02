Esther e José, os últimos habitantes dunha aldea de Pol

Se pronunciar cada sílaba de Carballa Marela é viaxar ao tempo en que houbo 22 veciños, no presente é unha aldea habitada por estes dous militantes da vella labranza, que levan case un século cada un, boa parte del xuntos, mesturándose coa terra ata fundirse definitiva e poeticamente nela

Esther almacena os acontecementos e as datas, unhas son moi importantes no máis íntimo, “namorámonos”, e casaron hai 62 anos, no 1963; outras marcaron un fito na comunicación de Carballa Marela co mundo, no 1969 compraron un televisor por sesenta mil pesetas, e todas as noites os veciños enchían a cociña para ver os programas de moda e os informativos. No 1982 déronlle a escoller á filla entre unha tele en color ou un volvedor (máquina de uso agrícola que estendía a herba e que tamén lle daba a volta para facilitar o secado). Sara escolleu … e viron o mundial de fútbol en branco e negro.

A José gústalle ler, ten bastantes libros nunha balda da cociña e o periódico encima da mesa. Faloume de Arximiro Rico, de Fernando Ónega e do seu finado irmán José Ramón, e mostrou orgullo porque Jenaro Castro “é de Caraño, é da nosa parroquia”. Asemade está orgulloso da súa neta Uxía, que é mestra, “a maior alegría foi cando sacou a oposición”. Ao falarme da máis nova da familia pregunteille polo futuro, e non dubidou en responder que “a Uxía gústalle a aldea” e cre que “conservará a casa”, aínda que é consciente de que un día non haberá leña, nin lume, nin quen saúde a quen chegue abrir a porta, “todo esmorece”. Seguidamente preguntoume: “como titularás o escrito?”, en realidade quería suxerirme un título, “pódeslle poñer”, fixo unha breve pausa, e cos ollos saudosos continuou, “Carballa Marela, un lugar destinado a desaparecer”.

Se pronunciar cada sílaba de Carballa Marela é viaxar ao tempo en que houbo 22 veciños, no presente é unha aldea habitada por estes dous militantes da vella labranza, que levan case un século cada un, boa parte del xuntos, mesturándose coa terra ata fundirse definitiva e poeticamente nela. Non temen o fin dos seus días, temen e senten a vertixe da fin dunha cultura da que son herdeiros e da que coidan o herdo entregando a vida. Porque, esa pregunta que non puideron responder os filósofos, si poden e de feito fano, respondela eles. A sucesión de días que transcorre entre o nacemento e a morte ten un sentido, que cambia en función da época do ano, agora sementar e agora apañar, e tamén tendo en conta a idade, eles están nesa en que son capaces de xuntar o inmaterial para marcharse coma se marcha o sol cada noite, nun cambio de luz e de temperatura, sen que a materia mude. Entre os bidueiros son bidueiros, entre os couceiros son couceiros, ao lado do rego son auga e na nevarada son folerpas. A ese nivel de sabedoría chegaron Esther e José, os pais de Sara, os avós de Uxía. Aseguroume Pablo Cortón Val que me deleitaría escoitalos, tiña razón.

Esther e José son dignos de estima e deben ser tidos en conta para construír o futuro do noso rural. “Virá xente de fóra”, vaticinou con 90 anos de experiencia José

No que se refire ao título do artigo non lle podo facer caso a José, debo substituír a súa proposta por estoutra que se pode ler ao comezo, na que me reafirmo, porque os últimos non son necesariamente os derradeiros, e porque estou convencido de que os 176 anos de amor á aldea que suman entre os dous non han ser inútiles. De feito, foron xa moi proveitosos, sacaron a familia adiante, e acumularon un saber valioso: como subsistir, coñecemento que nunca deberiamos esquecer.

Quero terminar cunha palabra que exprese claramente o que estas persoas significan para min, e o que deberían significar para a sociedade, por suposto, aplicable a outros coma eles. Esa palabra é mérito, porque Esther e José son dignos de estima e deben ser tidos en conta para construír o futuro do noso rural. “Virá xente de fóra”, vaticinou con 90 anos de experiencia José.