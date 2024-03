A credibilidade moral de Occidente está en farrapos. Hai que ter moito estómago para soportar todo isto

As acusacións contra Israel inclúen crimes de guerra, xenocidio, limpeza étnica e o asasinato desproporcionado de máis de 30.000 civís, na súa maioría mulleres e nenos, na Franxa de Gaza, en represalia polos 1.200 asasinatos cometidos polo movemento islamita Hamás o 7 de outubro.

A pesar da gravidade de todo isto, as democracias liberais seguen imperturbábeis, o que só fomenta a actitude desafiante de Israel. Noutro caso, xa se establecerían mil e unha sancións -como se fixo con Rusia, si-, un “cordón humanitario” que illaría a este país da comunidade internacional.

Estados Unidos reforza esta convicción de impunidade mediante o uso do seu poder de veto no Consello de Seguridade da ONU mantendo o abastecemento do 80 por cento das armas usadas polas tropas israelís. Segundo un informe publicado a penúltima semana de febreiro en The New York Times, Estados Unidos utilizou o seu dereito de veto case 50 veces -en concreto, 48 segundo algunhas estimacións- para protexer a Israel dende a creación da ONU en 1945.

A credibilidade moral de Occidente está en farrapos. Hai que ter moito estómago para soportar todo isto.