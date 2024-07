Eufemismos que crean crispación na sanidade galega

Según a CIG: “Un verdadeiro plan de cobertura do verán para AP, precisa de algo máis que repetir medidas xa fracasadas e que teñen demostrado que non solucionan os problemas da falta de cobertura asistencial na medicina de familia, na pediatría e na enfermaría. A CIG-Saúde ten reclamado da administración sanitaria a elaboración dun Plan de Ordenación de Recursos Humanos de AP que, de terse desenvolvido, xa se tería feita a análise (e resolución) da situación da AP”. Por que o PP non o fai? Qué interese ten en non investir o necesario en protexer a nosa saúde? A quen beneficia esta estratexia destructiva da Sanidade Pública Galega?

Según supemos, o Conselleiro Gómez Caamaño, confirma o peche de consultorios este verán; e dí: “No me gusta la palabra cerrar, vamos a reorganizar la asistencia". Este eufemismo, crendo este señor que somos parvos...encerra a síntese do que pasa cada ano no verán: peche de servizos e reducción de máis persoal, chave do deterioro e do fracaso do sistema actual do PP. Pero aínda vai máis lonxe nas súas declaracións: pide “dar ás listas de agarda unha importancia relativa, xa que o importante son os resultados que teñen esas listas de agarda na saúde dos pacientes”: incrible, pero certo! Todos sabemos, menos él, que unha enfermidade collida a tempo, e máis fácil de resolver que si chegamos tarde. Si lle afectara a él de forma persoal, daríalle igual que o atenderan hoxe a que o fixeran dentro de 6 meses?

Pero tamén dí (non sabemos si o pensa antes…): “que se encontra convencido de que a Intelixencia Artificial será chave para suplir a falta de médicos...”: deus nos colla confesados! xá está pensando en poñer máquinas para que nos diagnostiquen e nos traten os nosos males e así poder culminar a estratexia de desmantelamento e privatización da Sanidade Pública Galega!

No verán pecharanse 830 camas nos hospitais galegos, e dí o Conselleiro: “estarán dispoñibles si se precisan”...pero as teñen pechadas!

Que pena!