Europa e o Internacionalismo

Porén, a sustentabilidade ecolóxica debe ir acompañada dun proxecto de sustentabilidade económica que aborde as desigualdades estruturais tanto dentro de Europa como na súa relación co resto do mundo. A creación dun fondo fiduciario común, financiado mediante impostos progresivos ás grandes fortunas, non só é moralmente xusta, senón tamén economicamente viábel. Este fondo podería garantir unha renda básica universal, ademais de financiar servizos públicos esenciais como a sanidade, a educación e a investigación científica. Unha Europa que redistribúa os seus recursos non só será máis xusta, senón tamén máis resiliente ante as crises económicas e sociais que inevitábelmente xurdirán no futuro.

A acollida de persoas migrantes e refuxiadas debe ser, ademais, un eixo central deste proxecto internacionalista. Europa, cuxa prosperidade construíuse en gran parte grazas ao espolio de recursos e man de obra doutras rexións do mundo, non pode permitirse o luxo de erguer valados e pechar fronteiras. Unha política migratoria humanista non é unicamente unha cuestión de principios, senón tamén unha necesidade económica e social nun continente cunha poboación envellecida e unha crecente demanda de forza laboral. Porén, esta acollida debe ir acompañada de políticas de integración que combatan o racismo estrutural e fomenten sociedades inclusivas, evitando as dinámicas de xenofobia e exclusión que xeran tensións e conflitos internos.

A construción dunha Europa internacionalista, independente, sostíbel, inclusiva e xusta non só é desexábel, senón imprescindíbel para abordar os retos do século XXI. O momento de actuar é agora, porque o futuro de Europa, e do mundo, depende diso

Por último, o motor deste proxecto debe ser unha economía baseada no traballo produtivo e creativo. Nun momento en que o desemprego, a precarización laboral e o esgotamento dos recursos naturais ameazan con socavar os cimentos das nosas sociedades, Europa debe liderar un modelo económico centrado no investimento público en sectores que xeren benestar colectivo. Isto inclúe non só a transición enerxética, senón tamén a expansión de sectores como a educación, a cultura, os coidados e a investigación (I+D+i). Ademais, apostar por innovacións como a semana laboral de catro días pode redistribuír o tempo de traballo, mellorar a calidade de vida e abrir espazo para a creatividade e a participación cívica.

Estes seis piares non son un programa utópico nin unha lista de desexos abstractos; son unha folla de roteiro estratéxico para que Europa recupere a súa capacidade de influencia e, ao mesmo tempo, actúe como un actor responsábel no escenario global. A encrucillada na que nos atopamos non admite medias tintas nin reformas superficiais. A construción dunha Europa internacionalista, independente, sostíbel, inclusiva e xusta non só é desexábel, senón imprescindíbel para abordar os retos do século XXI. O momento de actuar é agora, porque o futuro de Europa, e do mundo, depende diso.