Europa unida ou fraccionada?

Agora ben, dende unha perspectiva galega (ou, máis concretamente, dende unha perspectiva soberanista galega) cómpre albiscarmos Europa como un conxunto de estados, nacións ou territorios fragmentados e illados entre si? Cómpre albiscarmos unha superestrutura común europea alén do mercado común no que afirma acreditar Bastos? Pode evitar a unidade política europea as políticas españolas de recentralización e discriminación a respecto da Galicia que impiden ou dificultan o noso autogoberno e benestar?

A construción da UE dende Mäastricht (1992) non foi, certamente, favorábel a respecto da soberanía dos seus pobos e nacións sen Estado e si ferreña na defensa dos Estados Membros como alicerces dunha UE sempre incompleta e favorecedora dunha gobernanza híbrida entre as institucións suxeitas á elección e control cidadán (Parlamento Europeo e Comisión Europea) e o Consello Europeo, alicerzado nos Estados e moi suxeito á influencia dos lobbies elitistas.

Porén, a Europa actual enfronta o seu xeito de vida, os seus valores liberais e democráticos, a respecto dos Imperios. Velaí claramente os exemplos ruso e chinés e, aceleradamente, o exemplo dos EUA. Pensamos a serio que a nosa Europa pode sobrevivir sen construírmos unha unidade política que, polo menos, poida garantir un único sistema de defensa, unha única diplomacia e un orzamento e regras fiscais comúns? Podemos enfrontar esta nova realidade dende a fragmentación? Esta fragmentación non sería, máis ben, a ponte de prata para que o españolismo, nomeadamente o de extrema dereita e dereita dura, propuxese un modelo de renacionalización castelá fronte á afirmación da soberanía galega nunha unidade política europea?

Velaí que o modelo fragmentario da Europa dos pobos e das nacións sexa o modelo para alicerzar a unidade política europea. Mais que ese modelo, alicerzado neses valores da democracia liberal alleos aos Imperios, requira dunha construción confederal europea que sexa quen de fornecer esa defensa e diplomacia comúns. Doutro xeito nin Galicia nin Europa imos ter futuro. Vannos devorar polos pés.