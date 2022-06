Fascismo e monarquía na alianza antidemocrática

Camiños paralelos, pero cun denominador común: a conspiración contra o réxime republicano. Engadamos o antiparlamentarismo e a defensa da nación española como un ente monárquico indivisíbel e ultracatólico, a ideoloxía antimarxista, a negación da loita de clases, a batalla contra o laicismo e a igualdade de xénero, o desprezo pola igualdade no acceso á instrución e o ensino...

Na actualidade, moitos historiadores coinciden na afirmación de que foi en 1933 o momento da presentación oficial e pública do fascismo español. O 29 de outubro daquel ano, no madrileño Teatro da Comedia, José Antonio Primo de Rivera, Alfonso García Valdecasas e Julio Ruiz de Alda, entre outros, convocaron un acto de afirmación dereitista e deron nacemento a Falange Española (FE). Menos dun ano despois, FE impulsou a alianza coas Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (JONS), unha diminuta organización fascista nacida en outubro de 1931 grazas ao impulso do funcionario de correos Ramiro Ledesma Ramos –creador do semanario La Conquista del Estado– e do avogado integrista Onésimo Redondo.

Pasaran once anos desde que, en 1922, tivera lugar a Marcha sobre Roma e o nomeamento de Benito Mussolini como primeiro ministro italiano. Por outro lado, a creación de FE coincidiu coa destrución da República de Weimar en Alemaña e o ascenso ao poder de Adolf Hitler, co inicio dunha tolemia que non remataría até 1945. Con todo, a presenza do fascismo no Estado español resultou residual e non alcanzaría categoría destacada até o inicio da Guerra Civil.

Que acontecía no seno dos monárquicos? Pois que a división estaba servida. Tras a caída do monarca Alfonso XIII e a proclamación da Segunda República española, a dereita conservadora viviu un proceso no cal alfonsinos, carlistas e reaccionarios integristas camiñaron por sendeiros paralelos. Todos eles deron nacemento en xuño de 1931 a Acción Nacional, logo denominada Acción Popular por obriga constitucional republicana, entidade que agrupaba os monárquicos máis fundamentalistas. Mais, a aceptación da vía posibilista de Ángel Herrara Oria e José María Gil Robles ao fronte da nova formación provocou a saída de Antonio Goicoechea e a creación de Renovación Española, a extrema dereita do momento; mentres, os carlistas iniciaban o fortalecemento da súa forza paramilitar, o Requeté. Camiños paralelos, si, pero cun denominador común: a conspiración contra o réxime republicano. Engadamos agora o antiparlamentarismo e a defensa da nación española como un ente monárquico indivisíbel e ultracatólico, a ideoloxía antimarxista, a negación da loita de clases, a batalla contra o laicismo e a igualdade de xénero, o desprezo pola igualdade no acceso á instrución e o ensino...