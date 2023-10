Feijóo consegue unha prorroga

Aitor Esteban recoñeceu expresamente que non tiñan un bo coñecemento previo do talante político do candidato e que saían do debate mais distanciados do que entraran. Velaquí unha das eivas relevantes que presenta a folla de ruta do dirixente do PP: nin ten propostas minimamente atractivas para Euskadi e Cataluña nin dispón de interlocutores con quen dialogar e negociar.

O proceso para unha eventual investidura de Pedro Sánchez vai ter lugar nun escenario de máxima belixerancia por parte da dereita política, mediática e xudicial. Ademais das explícitas ameazas verquidas por Abascal dende a tribuna parlamentaria, pódese citar o exemplo do insólito comunicado preventivo dirixido pola Asociación conservadora de fiscais aos organismos da UE ante a posíbel aprobación dunha lei de amnistía e tamén cabe aludir aos editoriais -entre eles, o do xornal de maior difusión no territorio galego- que esixen unha repetición electoral para lexitimar os pactos que puideran existir coas formacións nacionalistas.

Gañou algo Feijoo co debate sobre a súa investidura? Principalmente, unha cousa: tempo para tratar de consolidar o liderado no seo do PP. No ano 2024 terán lugar, con total seguridade, tres citas coas urnas (no Pais Vasco, na Galiza e para o Parlamento europeo) e tamén puidera existir unha convocatoria á Cámara lexislativa de Cataluña. O resultado dese ciclo electoral -singularmente, o referido ao Parlamento do Hórreo- será determinante para o futuro do político dos Peares.

Mentres chega ese momento, Aitor Esteban recoñeceu expresamente que non tiñan un bo coñecemento previo do talante político do candidato e que saían do debate mais distanciados do que entraran. Velaquí unha das eivas relevantes que presenta a folla de ruta do dirixente do PP: nin ten propostas minimamente atractivas para Euskadi e Cataluña nin dispón de interlocutores con quen dialogar e negociar.