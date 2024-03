Filloas : O segundo disco xd

Pero non dramaticemos. A pesares do ton, unha vez arrincadas as capas que lle dan esa amargura, este álbum ten un núcleo esencialmente vital, alegre e mesmo con potencial festeiro. Carregado de melodías pop instantáneas que ben poderían estar asinadas polos seus idolatrados The Homens

“Vin normal aos vinte estar morto en vida e tirei ao lixo os meus mellores días”. O existencialismo xeracional recunca en pezas como Cando estás durmida ou Bucle -en colaboración co MC de Arbo AMORODO- onde anda a construír universos escuros onde a ansiedade e a frustración forman parte da paisaxe cotiá. Unha paisaxe cuberta por un manto de pesimismo que chega a cada versos e nota do disco e que fai imposible non empatizar co autor. Este fatalismo tamén sobrevoa pezas onde a temática é se cabe máis tradicional -amor/desamor- coma O móbil está a soar ou O sol sairá outra vez. E por suposto Verán, un dos singles máis inmediatos do disco e posuidor dunha melodía pop clásica que envolve -a moi traidora- unha suposta canción do verán que agocha en realidade unha relación tóxica onde a vítima é, oh sorpresa, o noso sufrido heroe. Benvidas ao mundo de Filloas.

Pero non dramaticemos. A pesares do ton, unha vez arrincadas as capas que lle dan esa amargura, este álbum ten un núcleo esencialmente vital, alegre e mesmo con potencial festeiro. Carregado de melodías pop instantáneas que ben poderían estar asinadas polos seus idolatrados The Homens. Un remexido de influencias postmodernas mesturadas co descaro que outorga a postadolescencia e que dan como resultado unha fórmula da que de seguro cada xeración pode sacar proveito.