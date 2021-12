Fin da URSS

Cando Stanislav Shushkevich, o presidente bielorruso, por encomenda de Ieltsin e Leonid Kravchuk, chamou a Gorbachov para informarlle da decisión tomada polos tres de liquidar a URSS e abortar a creación da Unión de Estados Soberanos, explicoulle que xa falaran previamente co presidente estadounidense George Bush e que contaban co seu total apoio. No parlamento ruso, os propios deputados comunistas, co actual líder Guennadi Ziuganov á fronte, votaban a favor do acordo do bosque de Belovesh e da disolución. O PCUS foi levado a xuízo ante o Tribunal Constitucional para saldar contas nun barullo orquestrado para deixar sentada a equiparación entre as ideoloxías comunista e fascista.