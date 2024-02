Fin de campaña, a farsa continúa

Negociacións do PP e o partido de Puigdemont

Lembremos o contexto histórico para entender por que aínda hai hoxe conversas e negociacións entre o PP e Junts. Carles Puigdemonte milita desde 1983 en CDC, partido de Jordi Pujol, que participaba na coalición CIU. Nas eleccións xerais do 3 de marzo de 1996 o PP de José María Aznar conseguía 156 deputados. Na noite electoral escoitábase diante da sede do PP “Pujol, enano, aprende castellano”. Aznar foi investido presidente con 181 votos grazas ao apoio de CIU, PNV e CC. Pouco despois de asinarse o Pacto do Magestic (era o nome do hotel de Barcelona donde se asinaba o acordo), producíase un sorprendente miragre, Pujol xa non era “enano” e Aznar manifestaba que falaba catalán “en la intimidad”. No partido de Puigdemont tamén estaban contentos con este pacto co PP e Pujol declaraba que Cataluña recibiría 400.000 millóns de pesetas no período 1996-200, que incluía novas competencias para Cataluña, o 33% do recadado a través do IRPF, o 35% do IVE, o 40% dos impostos especiais. No PNV tamén estaban satisfeitos con este pacto co PP, Xavier Arzalluz presumía do éxito das negociacións e manifestaba na sede do PP en Madrid: "He conseguido más en 11 días con Aznar que en 13 años con Felipe González".

Estas boas relacións entre o PP e o partido de Puigdemont continuaron cando nas eleccións de Cataluña do 19 de outubro de 1999 CIU non conseguía maioría absoluta no Parlamento de Cataluña, pero o partido de Puigdemont, dentro de CIU, conseguía a presidencia da Generalitat e gobernar grazas ao apoio do PP. Sen estes datos históricos non se pode entender nada da situación política actual e non se difunden pola maioría dos medios de comunicación porque descualificaría o actual discurso político do PP.

No PP, que é un partido de dereitas, saben perfectamente que se queren gobernar a medio prazo con maioría absoluta teñen dúas opcións: unha alianza con Vox ou acordos con nacionalistas de dereita como Junts ou PNV. Teñen que elixir as alianzas porque un goberno co apoio de Vox fai imposible os acordos con Junts e PNV. Despois de conseguir o goberno de moitas comunidades autónomas e concellos con pactos con Vox, agora o PP comproba que as perspectivas electorais de Vox están en descenso e comeza a preparar o futuro con posíbeis alianzas co nacionalismo vasco e catalán de dereitas.

Celebradas as eleccións xerais do 23 de xullo de 2023, o PP preparaba o terreo para conseguir o apoio dos sete deputados/as de Junts para a investidura de Feijóo, e este declaraba: “Junts non é un rival político e ideolóxico para o PP”. Seguindo esta mesma táctica, Esteban González Pons, vicesecretario de Asuntos Institucionais do PP, manifestaba: ”Junts es un grupo parlamentario que, igual que ERC, representan a un partido cuya tradición y legalidad no estan en duda”. Borja Semper, portavoz do PP, deixaba clara o 4 de setembro de 2023 a vontade negociadora do PP: “Queremos reunirnos con Junts, pero lo haremos en el Congreso, con toda la institucionalidad necesaria”.

Anteriormente, en agosto de 2023, celebrábase unha reunión do PP e Junts no hotel Alma de Barcelona, segundo publicaba La Vanguardia, para negociar un acordo para a investidura de Feijóo. Miguel Tellado, portavoz do PP no Congreso negaba todo e manifestaba que só eran uns concelleiros que tomaban un café.