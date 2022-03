Fondos europeos para innovación e problemas de visión na economía

Nun Sistema Rexional de Innovación como o galego, que non conta con madurez avanzada, posiblemente aflorará o problema descrito por David á hora de seleccionar que liñas de actuación e/ou propostas de innovación financiar cos recursos europeos

Precisamente a propósito da chegada a Galicia de recursos europeos para innovar como os Next Generation UE xurde outra problemática económica moi acaída e relacionada coa cegueira: o coñecido como “Dilema do xigante cego”. Para Paul Allan David (2005) -académico estadounidense que destaca polo seu traballo sobre o cambio tecnolóxico- os responsables políticos deberán enfrontarse ao problema de que as administracións públicas teñen maior oportunidade de influír na futura traxectoria do crecemento económico dos territorios durante o tempo no que saben menos sobre o que deben facer. É dicir, que nun Sistema Rexional de Innovación como o galego, que non conta con madurez avanzada, posiblemente aflorará o problema descrito por David á hora de seleccionar que liñas de actuación e/ou propostas de innovación financiar cos recursos europeos. Confirmaríase así a percepción que moitas podían ter tras meses de divagacións…

