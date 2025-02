Frantz Fanon: A loucura que nos revela (I)

Durante a súa estadía en París vai constantemente a ver as obras teatrais de Sartre e Camus e adhirese ao existencialismo filosófico. E aquí convén, necesariamente, pararse: O existencialismo de Sartre e Camus percorría precisamente o camiño contrario ao esencialismo da identidade ancestral africana de Senghor. Fanon nunca creu en nocións coma o espírito africano coma algo eterno e inmutable. Con todo, e aquí convén, tamén, pararse, tampouco o existencialismo de Fanon era unha mímese ou imitación acrítica dun elemento cultural occidental/Europeo.

Camus entrou no Partido comunista mais acabou por rexeitalo cando foi coñecedor dos crimes e persecucións internas no periodo Stalinista. Acabou pregoando unha sorte de individualismo solidario que afirma ontolóxicamente a absurdidade da condición humana e, con todo, a necesidade de reproducir ou imaxinar creativamente unha forma de rebeldía contra o existente que partise do individuo e que se materializase no colectivo –É en 1951 cando escribe O home rebelde, o que suporía un alonxamento definitivo dos posicionamentos de Sartre-.

Sartre, pola súa banda, intentou promover unha alternativa socialista independente dos dictados da Unión Soviética, asumindo por momentos unha radical defensa do daquela mal chamado socialismo real ata que, en 1956, coa invasión soviética de Hungría, non tivo máis remedio que verbalizar a súa oposición. Isto non foi moi do agrado da dirección do partido comunista francés, que comezou a burlarse do existencialismo debido á súa inoperancia política. Tampouco foron moi boas, por non decir, imposibles, as relación do partido comunista francés coa esquerda católica francesa.

Fanon coñece, en rigor, a Camus e a Sartre, no ano 1960. O Xornal “Les Tempes Modernes” foi toda unha educación intelectual para él. Tamén a filosofía de Merleau Ponty é importantísima para entender o pensamento de Fannon, xa que éste dalle unha importancia fulcral ao corpo coma campo de batalla. Ese corpo ao que Fanon tantas veces tería que escoitar nas súas reflexións internas e nos seus pacientes para lograr identificar os síntomas e as causas da dominación colonial. É en Sartre, e non en Camus, onde Fanon atopa a súa maior influencia. Sartre comezaría, en “O ser e a nada”, a elaborar unha filosofía da conciencia na que a relación entre o eu e o outro é prácticamente inexistente. Mais será máis adiante cando comneza a escribir sobre os outros nos seus escritos máis políticos e históricos (xudeus, negros, árabes, homosexuais..). Este é, en efecto, o Sartre que conecta plenamente con Frantz Fanon. Antes do boom de Derrida e a súa deconstrucción Sartre xa plantexaba nestes escritos unha preocupación crecente pola cuestión da diferencia e a súa conexión con procesos de dominación colonial. Sería W.E.B Du Bois en “As almas do pobo negro (1903) quen plantexaría tamén esta tensión entre universalismo violento como imposición do poder e diferencia asimilada polo mesmo. A doble conciencia do pobo negro consiste, precisamente, como xa teño escrito en artigos anteriores, en asumir a contradicción interna inherente ao feito de ter que traballar para unha civilización que aspirou históricamente sempre ao teu silenciamento, exterminación física ou, con sorte, á asimilación, e ao mesmo tempo ter que estar constantemente reivindicando a propia diferencia.

Fanon amaba aquel famoso ensaio de Sartre no que rendía tributo aos poetas que admiraba –Senghor, Cesaire e Damas, dos que xa falamos anteriormente-: Orfeo Negro (1948, data da construcción do estado de Israel) supón unha clara comprensión de Sartre pola cuestión da Negritude. Tamén en André Bretón ecoaron as voces da conciencia negra. É dunha importancia maiúscula non esquecer nunca que Sartre dicía textualmente que era mester demoler a “catedral branca”, non “integrar” ao negro.

Co paso do tempo, Fanon abdicou por completo da Negritude: A tesis hexemónica era o subremacismo branco, a súa antítese era a Negritude, mais Fanon quería superar a negritude como política da diferencia e construir ao negro coma unha das múltiples formas de conciencia universal existentes no planeta. ¿E que acaso non se pode ser universal e negro ao mesmo tempo?, preguntábase. Para él, a Negritude era tan só un rito de paso cara algo mellor e máis universal. Unha conciencia máis plena.

Fanon tampouco descansou, así pois, nos ombros de Sartre. Cando comeza a criticar a negritude alónxase necesariamente del e convírtese no seu detractor máis mordaz e elocuente. Ensaios como “O lamento do negro. A experiencia vivida do negro”, publicado en 1951 na revista Esprit, supoñen un cuestionamento da interpretación Sartreana da negritude. Escolleu publicar este ensaio na revista Esprit, afín á esquerda católica francesa, porque, de feito, a esquerda católica francesa era rotundamente anticolonial. Revistas como “Presénce Aricainé”, que eran bastantes compracentes co dominio colonial Francés, publicaron tamén este ensaio de Fannon.