*Este texto corresponde á Introdución do libro Galicia reducida. Crítica ao marco conservador e centralista do autogoberno galego (Morgante edicións), obra de Rodri Suárez e dispoñible en librarías a partir do 31 de xaneiro

Ademais de lameira podre, depósito de frustracións e indutor á posesión demoníaca, a rede social Twitter, agora X, tamén é un fantástico lugar de debate, coñecemento e ideas. En boa medida, este libro nace nela.

O absoluto dominio da dereita nas eleccións autonómicas débese ao marco cultural conservador do noso autogoberno, que ten na mirada esencialista do que é Galicia o seu principal argumento, e no que o centralismo compostelán e xacobeo cumpre un papel decisivo

En agosto de 2021, un chío do xornalista experto en datos Duarte Romero (@Xan_Guindan) reflexionaba sobre a enésima vitoria solvente do PP nas autonómicas do ano anterior, as pandémicas. Destacaba o feito de que a dereita gañaba claramente as galegas malia perder coa mesma dimensión as xerais de 2019. Explicaba as razóns: “En número de votos, a dereita só sobe un 2% nas autonómicas, pero a esquerda perde un 20% dos votos que obtivo nas xerais de 2019. Entón, parece que ao seguinte dato que lle imos ter que prestar atención é ao da participación. Xerais novembro 2019: 67%; autonómicas 2020: 59%”. E apuntaba á abstención urbana como causa dese efecto. “As cidades son responsables do 44% dos votos perdidos pola esquerda nas autonómicas. E iso que só representan o 36% do censo [sen contar áreas metropolitanas]. Visto isto, penso que os éxitos de Feijóo non veñen dun trasvasamento importante de votos da esquerda cara ao PPdeG nas autonómicas, senón a unha desmobilización significativa do electorado progresista, fundamentalmente no PSOE e nas cidades”.

Uns meses despois, o multifacético profesor e divulgador Manuel Gago (@magago) publicaba na edición local do Barbanza de La Voz de Galicia un artigo –ao que cheguei por medio de Twitter– no que contaba a súa experiencia como xurado dun concurso infantil: “Aqueles nenos e nenas tiñan que contar no texto que era para eles Galicia. Todos aludían a estampas sospeitosamente similares. Galicia era a súa avoa da aldea, as vacas, a empanada, a festa do patrón, os campos, unha carballeira, un miradoiro, a muiñeira. (…) eses rapaces nacidos a finais da década do 2000 tiñan case a mesma idea do país que os seus avós, cunha gran diferenza. Eles non naceran na aldea. Eran urbanitas. Coma os seus pais. Decateime dun fenómeno intrigante: aqueles rapaces non identificaban o mundo no que vivían a diario con Galicia. Galicia era algo que ficaba fóra dos límites da súa cidade”.