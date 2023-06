Galiza nun Estado español para o século XXI

O escenario que deixan as eleccións municipais do pasado domingo 28 de maio abren, coido, un período interesante para o nacionalismo galego se a dirección da súa organización de referencia, o BNG, é quen de xogar con astucia as súas cartas

Os apoios ao nacionalismo galego non deixaron de medrar nos últimos catro anos como consecuencia da súa capacidade para resistir (e ser coherente) nos peores momentos, cando as enquisas (2015-2016) prognosticaban incluso a súa saída do Parlamento galego.

Hoxe, a situación é ben distinta. O BNG ten un liderado forte que é quen de atraer cara á esfera do nacionalismo moitas persoas que antes o miraban con receo, e iso é un capital que a organización non debe desaproveitar.