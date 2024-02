Galiza votou! Pobre Galiza

Em fim, mais do mesmo. E estou triste e cansada. Creio neste País. Na sua riqueza cultural, industrial, agrícola, florestal, gandeira. Mas rejeito que toda essa riqueza tenha que ir para fora para manter o boato de Madrid e as sedes dos partidos centralistas. Alimento de bancos e multinacionais. Quero que nos deixem viver do nosso e que possam se servir do que nos sobre pagando por isso. Que as riquezas que cá se gerem fiquem cá, para que as galegas e os galegos tenham orgulho da sua Terra, queiram e possam ficarem nela desenvolvendo cá as habilidades que as nossas Universidades e nosso sistema educativo lhes forneceu. Quero ver uma mulher presidenta. Na Galiza Matriarcal. Quero Galiza Mãe e Senhora. O Esforço foi imenso para que uma força nacionalista como o Bloque conseguisse 25 deputadas. Mas as redes clientelares, o medo, o autoodio ou a triste rotina, ganharam a partida do poder. Nós seguiremos por aqui, levamos séculos aquí ( Como diz a canção da Quenlla). Na defesa do Território, na defesa da Vida diversa criativa e maravilhosa. Na defesa das Rias e dos rios. Na defesa dum mundo sustentável, amável e acolhedor. Onde a riqueza não se acumule nos bancos como agora acontece, nem nas macrogranjas as agro industrias que geram esgotos e lixos incapazes de serem incorporados ao ambiente, onde a vida dos rios volte e as águas não estejam poluídas de agro-tóxicos, daninhos para a saúde nossa e dos ecossistemas, nem de fábricas que consumem litros e litros de água sem deixarem nenhuma riqueza para Galiza como a projetada Altri para a Ulhoa. Como os campos eólicos que destroçam os montes.