'Gamificar' a educación ou os xogos da fame

Mumford lembraba que na antiga Grecia os xogadores, os deportistas, competían consigo mesmos, mentres que na Modernidade a lóxica é competir co/as demais: co Novo Réxime aséntanse as sociedades comerciais e a razón instrumental no coñecemento aséntase tamén no eido ético, no eido do comportamento. A razón instrumental ou a razón estratéxica é dirixirse cara os fins empregando os medios que haxa a disposición, e o mero feito de que estean a disposición xustifica que podan ser empregados. Débese facer todo o que se poda, e iso é establecer o estado de natureza como pacto social: o límite que regula as accións é o propio límite do poder. Isto é un xogo grave, os xogos da fame. Ou o lúdico campo de concentración de Dead End Drive-In.

Aprender a pensar que cada acción debe ter unha finalidade estratéxica e debe ser realizada coa mellor optimización da enerxía propia e d@s demais é o oposto a comprender que si é un esforzo saber coidar a vida e as relacións c@s outr@s

No ámbito da educación retira do proceso de ensinanza-aprendizaxe a concepción dun camiño inmanente, sen estalidos de compensación, que ten, nas concepcións emancipadoras que xa non están de moda, unha finalidade en si mesmo. Aprender a pensar que cada acción debe ter unha finalidade estratéxica e debe ser realizada coa mellor optimización da enerxía propia e d@s demais é o oposto a comprender que si é un esforzo saber coidar a vida e as relacións c@s outr@s. Este percorrido iniciouse ao intentar sinalar a finalidade das materias nun efecto visible, produtivo: foi o tránsito dende o ordinario para que me vai servir isto? cara a glorificación exclusiva da educación aplicada no eido técnico. Mais isto, en realidade, nin é para tod@s.