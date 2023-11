Gaza: a praia

Nunha sociedade agropecuaria como a Palestina, a relación coa terra e o mar é evidente. Comprensibles, xa que logo, os festexos relacionados coa auga, como o Arbaat Aiub

Nunha sociedade agropecuaria como a Palestina, a relación coa terra e o mar é evidente. Comprensibles, xa que logo, os festexos relacionados coa auga, como o Arbaat Aiub, no que se celebraba o poder terapéutico das augas, menciñeiras e purificadoras. Nese sinalado mércores, arbaat, dedicado a Xob, Aiub, espantábanse os malos espíritos e as mulleres pedían marido ou quedar embarazadas: «Oh mar, veño suplicarche/ pois non hai quen me queira/ todas as mozas pillaron algo/ e eu sigo ás túas beiras» e «espalla as túas sementes, Xob» eran cánticos cotiás.