Gaza non se vende

A inmobiliaria Harei Zahav, que se vangloria de ser unha das maiores construtoras de asentamentos en Cisxordania, que dan en chamar Xudea e Samaria, publicou nestes días imaxes que convidaban á expansión das colonias a Gaza

Purim é unha festividade xudía que se celebra un mes antes de Pascua e que se festexa con humor. Amais de recitados do libro de Esther, de doazóns e de xoldas con disfraces, adoitan camuflarse brincadeiras entre as novas. Mais iso sucede en datas próximas ao noso Entroido, antes e despois do 1 de abril e do 28 de decembro. É daquela cando se permiten certas licenzas graciosas que, por estrafalarias, enseguida captan os menos inocentes.

Sen ningún tipo de conexión coa festividade relixiosa nin nun contexto humorístico, un grupo de colonos xudeus mofouse da situación en Gaza, cunha mensaxe futurista sobre o renacer desa terra hoxe case desocupada por mor da guerra. A inmobiliaria Harei Zahav, que se vangloria de ser unha das maiores construtoras de asentamentos en Cisxordania, que dan en chamar Xudea e Samaria, publicou nestes días imaxes que convidaban á expansión das colonias a Gaza.