Tanto por dentro como por fóra do castelo agroman mensaxes que explican a súa importancia. E non só a pedra permanece tatuada de anuncios, senón tamén o pobo, cunha lingua única que creceu vinculeira. Isto débese á orografía do país que, rodeado de montañas, apenas tivo contacto con outros idiomas. Iso explica que sexa tan antigo, que é imposible saber a súa orixe.

Koto Koxhi, defensor do albanés, lingua para a que creou un alfabeto, ensinouna en secreto no século xix, durante o mandato do imperio otomán. Detido polo subversivo acto de aprender a lingua propia do pobo, pasou varios anos nos alxubes do castelo antes de que o trasladasen a unha prisión en Istambul, onde morreu. Consciente da falta de liberdade, animou os seus discípulos a seguir aprendendo: «Vós, fillos, lembrarédesme cando a liberdade volta á vida. Pobre de min, que terei os ollos pechados».