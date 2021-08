Gloria eterna para don Eladio

A familia Dieste é un moi bo exemplo de que a emigración non puido fender o sentimento de identidade afectiva entre a beira atlántica do norte e a do sur. O certo é que a Banda Oriental está sempre presente na vida cotiá da mariñeira vila de Rianxo. O pai de don Eladio (Eladio Dieste Gonçalves) polas tardes toma o seu mate na compaña da esposa salteña (Elisa Saint Martin, de familia francesa, naceu en Salto) coa que comenta sobre as voltas da vida mentras lembra as fermosas palmeiras de butiá que o viron nacer en Castillos (Rocha).

En Montevideo coñecín a Mireia (Mireya-Magdalena Dieste Fernández) que era filla de Eduardo Dieste Gonçalces e viña na compaña de Luís Seoane a un acto na recén inaugurada sede propia do Patronato da Cultura Galega. Foime presentada por Fernando Pereira Caamaño e lembro que levaba un fermoso colgante de cerámica de “Sargadelos” coa forma do escudo de Galicia. Conteille que o seu cuñado (Ramón Baltar Domínguez) fora quen me atendera en Santiago de Compostela por mor das 33 dentelladas que me fixera un lobo ou loba nun monte da miña aldea de Tines. Alí foi onde me dixo que nacera en Montevideo (eu pensaba que fora en Bos Aires) pero que con seis anos xa estaba en Londres por mor do destino diplomático de seu pai. Eu aínda non coñecía a don Eladio e non lle fixen ningunha pregunta sobre o seu curmán enxeñeiro que xa de aquela, coido foi en 1974, tiña erguido varias obras de enorme calidade e orixinalidade.