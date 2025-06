Vai vir o verán...como todolos anos, e a Consellaría de Sanidade manterá “a mesma cobertura do 2024”, que se caraterizou pola falta de persoal e de medios. Pois o amortizado (e mal falado) Conselleiro de Sanidade, dí que “a atención sanitaria vai ser idéntica que a despregada no 2024”. Non lle importan as protestas que se produciron o ano pasado, as que se están producindo e seguro as que se producirán na época estival...pero que teñamos 243 prazas vacantes e se produza un peche de 780 camas, para Rueda é “gobernar con sentidiño”. Que teñamos 200 concellos na Galiza “sin Pediatra” é para o PP: “pior están no resto de España”: mal de moitos...consolo de tontos!

Ante o incremento de agresións o persoal sanitario, a Consellaría limítase a poñer nos ordenadores un botón do pánico…

As pensións na Galiza, teñen a medio millón de pensionistas por baixo do nivel do salario mínimo. 166.000 perceptores, están en pobreza severa, con ingresos por baixo de 600 euros ao mes (según a Seguridade Social). A pensión media Galega, é 185,2 euros menos que a da media do estado español. A pensión media de Ourense e Lugo atópase a cola do estado. Moito sentidiño non parece para quen é responsable disto, pero ahí o temos, sacando peito de “gobernar con sentidiño”.

O 20% das persoas que esperan unha primeira consulta no SERGAS, deben agardar máis de 6 meses para ser atendidas (incumprindo a propia Lei de Garantías de Prestacións Sanitarias, elaborada só polo PP de Galicia...que marca 45 días para unha primeira consulta ou proba diagnóstica e 60 días para cirurxía). O propio sr. Rueda, responsable directo desta situación, fala de “unha de cada 5 persoas con problemas de Saúde Mental, agardan desde fai máis de 6 meses”...así, sin anestesia... Sabemos que dende a pandemia, as listas de agarda AUMENTARON, un 11% e tamén sabemos que a 31 de decembro do 2024: 9.162 persoas estaban nas listas de agarda en Saúde Mental. Temas tan básicos e o ben máis preciado que temos que é a nosa saúde, non parece que estén nas mans de quen “goberna con sentidiño”.

Un de cada cinco galegos, está en situación de pobreza enerxética (somos o pior lugar de toda a Unión Europea neste concepto). Con respecto á vivenda: temos os prezos que non fan máis que crecer a un ritmo moi superior aos salarios. A fenda salarial está no 18,4%, según a CIG, pola precariedade laboral das mulleres; ademais a igual traballo as mulleres cobran menos; o 30% das empresas que teñen 50 ou máis empregados incumpren a normativa laboral en materia de paridade.

“Gobernar con sentidiño” é ofrecerlle aos teus gobernados as condicións mínimas para poder dicir que vivimos no primeiro mundo!