Grampoder : Amuleto

“Vivo sempre no presente. O futuro, não o conheço. O passado, já o não tenho”. Estes versos de Pessoa ben poderían sintetizar o espírito de boa parte da música galega actual, onde o esplendor do presente e o ilusionante fulgor do futuro deixan nas tebras boa parte do seu pasado. Unhas siluetas esquecidas ás que cómpre, de cando en vez, traer de novo á memoria para voltar debuxar o brillo das súas olladas e ter así a certeza de saber -como cantaba o patriarca Julian Hernández- quienes somos, de donde vemimos, a donde vamos.

Pode ser difícil de crer para alguén que aínda non teña presbicia pero houbo un tempo no que a música galega vendía moitísimos discos. A moreas. Centos de miles de discos de feito. E un disco naquela altura era algo realmente valioso. Mercar un disco naquela altura pouco tiña que ver co acto livián, inconsciente e mesmo aleatorio de darlle a play no Spotify. Os discos non eran precisamente baratos polo que requirían un profundo proceso mental previo, un complexo algoritmo de decisións que bulía nas nosas cabezas sen axuda algunha dos ceros e uns. Había que aforrar previamente, obvio. Había que escoller só un de entre todos aos que lle tiñas botado o ollo. Había que pedilo, no caso, moi probable, de que nunca escoitaran falar de tal grupo na túa tenda de confianza. Era un acto consciente que implicaba unha longo camiño até poder reproducilo na túa casa. Un instante, no que baixabas a agulla ou lle dabas ao play, no que se mesturaban as emocións dun xeito que nengún millennial poderá entender. Unha farturenta ledicia solapada por un inmenso terror. O do medo a terte trabucado e ter tirado os cartos. O terror a mercar un disco que tivese a canción que chamara a túa atención pero que as outras nove fosen de recheo. Esa horrible incerteza que facía que cando mercabas un disco, parafraseando as Instrucciones para dar cuerda a un reloj de Cortázar, foses tamén propietario dun pequeño infierno florido.