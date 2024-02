Grande Amore : II

Este é o hábitat natural de Nuno, as táboas. Onde se transforma nun telepredicador do baixo Mississppi que o dá todo e recibe todo por parte dun público entregado á súa fé, a Nunomanía. Un Personal Jesus do País que fai que as cancións trasmuten pesimismo e apatía por enerxía e raiba nunha liturxia de caos e salvación

Uns folgos, estes, absolutamente necesarios para comungar coa verba do profeta mariñán no seu espazo de culto natural, o escenario. Hai discos cuxa escoita reclama intimidade e recollemento pero hai outro tipo de discos, coma este II, que esixen suor, chan pegañento, pisotóns e retrousos cantados a coro. Este é o hábitat natural de Nuno, as táboas. Onde se transforma nun telepredicador do baixo Mississppi que o dá todo e recibe todo por parte dun público entregado á súa fé, a Nunomanía. Un Personal Jesus do País que fai que as cancións trasmuten pesimismo e apatía por enerxía e raiba nunha liturxia de caos e salvación. Un ritual de catarse colectiva que leva o vínculo espectador-artista de Tolstoi a ter un novo significado e que fai que un non poda máis que debuxar un sorriso imaxinando a expresión do bon de Leon se puidese viaxar no Delorean e contemplar a Nuno en pleno pleno crowdsurfing cantando mentres é carretado por riba do -seu- entregado público.