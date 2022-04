Guerras humanitarias (I)

As guerras emprendidas polas grandes potencias, raramente están motivadas pola protección e salvagarda dos DDHH, da poboación civil, dos refuxiados, da democracia ou do benestar dos seus moradores.

Infelizmente, as grandes potencias que disputan a hexemonía económica e política do mundo son recorrentes. Ciclicamente Invaden, provocan mortes, feridos, refuxiados, sufrimento, destrución do tecido productivo, empobrecemento...

Por moita desolación que causen, volveran facelo e, probablemente, tamén quedarán impunes. Aínda que esgriman razóns humanitarias, de seguridade, desnazificación, protección de minorías, históricas, as denominen operación liberdade …, as razóns reais son as de asegurar o seu status ou superevivencia como grandes potencias planetarias. Ao resto da humanidade correspóndenos traballar para que estes grandes desastres humanitarios, non se repitan indefinidamente. Ou no caso de volver acontecer, non queden impunes os seus promotores..

Neste escenario aqueles que estamos en contra de todas as guerras e contra dos seus promotores deberíamos preguntarnos onde somos máis útiles para acabar con este perverso pulso das grandes potencias.