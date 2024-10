Habitar o desencontro: Patrimonio e turismo –ou circo, goce e extimidade– en Santiago de Compostela

O goce do Outro: circo, segregación e extimidade

O turista, a través das súas prácticas lúdicas e pulsionais, é a figura de alteridade que nos lembra que a nosa cidade xa non é un circo e que, ademais, as nosas formas de vida desencantada están saturadas de mandatos e coercións desvitalizadoras: penso que é iso o que nos enerva

No inicio deste texto anunciei que a referencia autobiográfica do primeiro parágrafo non era gratuíta. Naquel primeiro verán en Santiago, moitos dos integrantes da fronte de xuventudes da PEJ 2022 ían durmir a sesta, moitas veces, no céspede do Parque de Galeras, a poucos metros do apartamento onde eu vivía. Comprobei en máis dunha ocasión como a miña presenza dubitativa –e aínda fría– na cidade na que aterraba batía co entusiasmo dunha multitude de mozos e mozas que se daban a un goce hiperbólico.

Dalgún modo, parece que os turistas aínda insisten en facer moitas das cousas que nós xa non ousamos facer no espazo público: comer, danzar, sentar no chan, bicarse, rir sen pudor, xogar, etc. Noutras palabras, nalgunhas prácticas turísticas podemos identificar –á luz do día–, un uso vivo, improvisado e até transgresor da cidade histórica que moitos de nós xa só coñecemos na noite. Certamente, unhas das teses deste texto sostén que a patrimonialización de Santiago restrinxiu os modos sensíbeis de habitar da cidadanía residente; nomeadamente, aqueles nos que a vida se confunde co lúdico nun plano cotián. Penso que é precisamente aí onde radica a cuestión coa que me ensarillei a escribir este texto. O turista, a través das súas prácticas lúdicas e pulsionais, é a figura de alteridade que nos lembra que a nosa cidade xa non é un circo e que, ademais, as nosas formas de vida desencantada están saturadas de mandatos e coercións desvitalizadoras: penso que é iso o que nos enerva.

Como xeógrafo urbano, non investiguei os efectos da patrimonialización en Santiago como si o fixen no caso de Salvador, Bahia (Brasil); mais, desde este lugar de enunciación lábil e especulativo, teño a impresión de que a patrimonialización do espazo histórico de Santiago de Compostela fixo que o mandato moderno de “non tocar” –co que nos advirten e tutelan en calquera institución museística–, devise nun “non gozar de máis”, xeneralizado e inscrito no código relacional e sensíbel da cidade patrimonializada –na materialidade urbana e na nosa subxectividade–. Neste contexto, cando os nosos problemas reais coa vivenda e o traballo –por sinalar apenas dúas cuestións consensuais e “dicibles”– nos fan andar angustiados e cos nosos corpos revirados e ariscos; aínda máis, cando a simultaneidade de todas as crises abala as nosas vidas desde hai polo menos 15 anos, parece que atopamos no turista un Outro co que redimirnos. Porque, a nosa cidade non é un circo, aínda que se cadra ese sexa o desexo oculto que nos negamos a aceptar –ou que só poñemos en acto na noite– .

En 1967 [2012], Jacques Lacan afirmou nun traballo no que trataba sobre a segregación desde a perspectiva dos campos de concentración nazis que ”o que vimos emerxer, para o noso horror, representa a reacción de precursores con relación ao que se irá desenvolvendo como consecuencia do reordenamento das agrupacións sociais pola ciencia e, principalmente, da universalización que esta introduce nelas. O noso porvir de mercados comúns atopará o seu contrapeso na expansión, cada vez máis dura, dos procesos de segregación” (Lacan, 1967 [2012]). Nese fragmento, Lacan relaciona a proliferación do porvir dos mercados comúns e a universalización pola ciencia coa segregación.

Catro anos máis tarde, no Seminario 18, De un discurso que no fuera del semblante, Lacan (1971) [2009] situou a orixe do racismo no “intolerábel do goce do outro”. É dicir, Lacan afirmou, hai medio século, que o racismo é a intolerancia de que o Outro goce dun modo diferente a nós; segundo outra tradición. Nese texto, ademais, Lacan formulou unha idea audaz, aínda que pouco intuitiva; afirmou que o racismo por vir non precisaría dunha ideoloxía específica para construír un racismo xa que a ameaza para os anos vindeiros sustentaríase nun plus-de-gozar recoñecido como tal por unha irmandade de goce –o agrupamento dos mesmos cos mesmos–:

“En todo discurso que recorre ao Ti, algunha cousa incita a unha identificación camuflada, secreta, que só pode ser a identificación cun obxecto enigmático que pode non ser absolutamente nada, o pequenísimo plus-de-gozar de Hitler, que talvez non pasase do seu bigote. A cousa abondou para amalgamar a persoas que non tiñan nada de místicos […] A cuestión era saber se, nun certo nivel, un tería aínda o seu anaquiño, e foi iso o que abondou para provocar ese efecto de identificación.

É curioso que iso cobrase a forma dunha idealización da raza, a saber, a cousa menos concernida nesa ocasión. Podemos descubrir de onde provén ese carácter de ficción. Mais, o que compre dicir, simplemente, é que non hai ningunha necesidade desa ideoloxía para que se constitúa un racismo: abonda un plus-de-gozar que se recoñeza como tal” (Lacan, 1971 [2009]: 28-29).

Para Lacan, o fenómeno do racismo aséntase estruturalmente no intolerábel de que o outro goce dun modo diferente: que non sexa un como nós. Pero, quen somos nós? Que nos pasa a nós? Como vivimos nós? Que facemos nós? Nunha época na que descoñecemos a nosa cidade tanto como nos descoñecemos a nós propios; con que nos identificamos os santiagueses –sexámolo ou non– cando nos irritamos cos turistas, cando algún de nós decide berrar: “ei, ti, imbécil!”?

Cal pode ser ese plus-de-gozar no litixio turístico en Santiago que obstaculiza a hospitalidade e insiste na mesmidade duns e doutros?

Dalgún modo, parece que diante da pulsión desmedida dalgunhas performances levadas a cabo polos turistas –orxías de goce?–, os santiagueses sentimos que o outro goza excesivamente e que, ademais, ese outro prívanos de parte do noso goce, que xa non é moito.