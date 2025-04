Hai vida fóra de Eurozona

Hai vida fóra da eurozona

Pódese afirmar con rotundidade que hai vida fóra da eurozona. A soberanía dos gobernos (políticas fiscal, monetaria, salarial..) é maior, o que lles permite afrontar con máis e mellores armas (tipos de cambio e de xuro, políticas monetaria, fiscal e salarial....) as crises recorrentes do capitalismo. Unhas armas máis axeitadas ás súas peculiaridades e diferenzas. Os defensores do euro teñen difícil demostrar o contrario

Os datos anteriores, tendo en conta as particularidades sinaladas, confirman unha evidencia indiscutible: estar na eurozona non garanta un mellor comportamento económico senón que parecera todo o contrario. Non tanto por que fora de zona euro (coa sobresaliente excepción dos estados escandinavos) as cousas vaian moi ben senón por que, comparativamente, as cousas van algo mellor (PIB, desemprego, débeda) por mor de non ter que someterse as ríxidas regras da eurozona. Unhas rixideces que conducen a que a zona euro no seu conxunto non consiga superar a longa fase recesiva ou de baixo crecemento (pronto se falará de dúas décadas perdidas) que rematou por afectar fortemente a aqueles estados que se consideraban beneficiados polo euro e os seus dogmas fiscais e monetarios como Alamana, a maior economía europea e a cuarta a nivel mundial, que atravesa unha grave contracción económica: o seu PIB diminuíu un 0,3% no 2023 e un 0,2% no 2024 (mentres, pola súa parte, Dinamarca crecía un 2,5% e un 3,6%). Unha contracción que non coñecía dende a II guerra mundial e que pon en evidencia graves problemas estruturais que non poucos (tanto dende fora como dende dentro de Alamana) xa anunciaban fai décadas canda se implantou a eurozona xustificada por que as cousas irían mellor o que non é o caso como estamos vendo.