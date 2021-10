Historia ou memoria? Memoria histórica!

Así, ningún fondo documental relatará os rapados de pelo ás mulleres republicanas durante a Guerra Civil (nin as violacións que Gonzalo Queipo de Llano voceaba, mesmo imploraba, desde Unión Radio Sevilla), por exemplo, ou se falamos de documentos policiais xamais entenderemos o significado real de “sometido a hábiles interrogatorios...”, expresión ben curiosa que agocha as malleiras e vexacións aos detidos nas comisarías franquistas. Aquí é onde a memoria xoga o seu papel primordial: chegar até onde non alcanza o documento de arquivo e botar luz sobre un asunto que malia non aparecer recollido nos escritos non significa que non ocorrera. Engadamos, ademais, as dificultades que aínda hoxe atopan moitos historiadores para acceder a determinados arquivos (sobre todo, militares e policiais) así como a destrución de milleiros de documentos durante as décadas dos anos setenta e oitenta do século pasado. Podemos concluír, en consecuencia, que a memoria enche un baleiro no proceder histórico e pode axudar – cando se extrae e analiza de maneira crítica – ao esclarecemento do relato do pasado.